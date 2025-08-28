SEMANA DE LA ESI: JORNADAS INFORMATIVAS Y DE DEBATE

JORNADA INFORMATIVA Y DE PREVENCIÓN EN EL CFP 401

Se llevó a cabo en el Centro de Formación Profesional Nº 401 una Jornada en el marco de la Semana de la ESI (Educación Sexual Integral).

Participaron de la misma integrantes del equipo de conducción, docentes, alumnos y auxiliares.

El abordaje desde la Secretaría de Salud estuvo a cargo de la licenciada en enfermería Estefanía Suárez y la enfermera Vanesa Renero, coordinadora de Promotores Comunitarios de Provincia.

La finalidad de estos encuentros es llegar a cada lugar con información y herramientas de prevención.

Agradecemos a los directivos del CFP 401 por la invitación y por el compromiso con la salud.

CINE-DEBATE SOBRE “ADOLESCENCIA” EN EL ISFD Y T Nº 152

En el marco de la Semana de la Educación Sexual Integral, se realizó en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 152 la proyección del segundo capítulo de la serie Adolescencia.

La actividad estuvo dirigida a estudiantes de 1er. año del Profesorado de Educación Primaria y contó con la participación del Equipo de Masculinidades de la Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, que fue invitado a coordinar este espacio.

El encuentro generó un intercambio enriquecedor en el que se abordaron múltiples problemáticas vinculadas con la adolescencia y con el rol de la escuela como ámbito de acompañamiento y construcción de ciudadanía. Se trabajó sobre la importancia de los límites y la contención, los consumos y lenguajes propios de las redes sociales, y la necesidad de estar atentos a aquello que los y las adolescentes ven, comparten y comentan.

También se reflexionó acerca de los mandatos de género y estereotipos que condicionan roles, comportamientos y expectativas; la ESI como herramienta fundamental para garantizar el acceso a la información y promover vínculos respetuosos y saludables; y el rol de los/as docentes en habilitar la palabra, desnaturalizar prejuicios y acompañar los procesos de construcción de identidad.

Finalmente, se plantearon los desafíos que implica, para quienes se están formando como futuros/as docentes, acompañar a los y las estudiantes.