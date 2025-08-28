Finalmente podríamos tener el fin de semana largo del 12 de octubre

La medida fue celebrada por gobernadores e intendentes, como el de Villa Gesell, Gustavo Barrera:

El tema es que el fin de semana largo de octubre es uno de los que más movimiento tiene en el país y muchos lo aprovechan para reservar casas y carpas, en la costa atlántica, para el verano.

Milei tiene que firmar el decreto

Durante su discurso, Scioli recordó que el calendario de feriados nacionales ya estaba definido, y que no se trasladan los días que caen en sábado o domingo. Sin embargo, ante la insistencia de las provincias y del sector turístico, se resolvió avanzar con una medida excepcional.

En ese marco, destacó el trabajo de Sole Martínez, secretaria de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, quien “fue muy insistente con este tema”. Scioli subrayó que este feriado es clave para el turismo, al punto de ubicarse como el segundo más importante después de Carnaval, incluso por encima de Semana Santa.

