Finalmente podríamos tener el fin de semana largo del 12 de octubre

Luego de un año catastrófico para el turismo interno, gobernadores, intendentes y empresarios lograron que el Gobierno nacional de marcha atrás y acepte armar un nuevo fin de semana largo para octubre, que es el mes que más argentinos salen, inclusive superando a los feriados de carnaval.
La noticia la confirmó el secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, Daniel Scioli, durante la apertura de HOTELGA 2025, la feria de Hotelería y Gastronomía organizada por FEHGRA y la AHT.
Según detalló Scioli, la fecha será el lunes 13 de octubre, lo que permitirá a millones de argentinos disfrutar de un nuevo fin de semana extra largo, con un fuerte impacto positivo en el sector turístico.
La medida fue celebrada por gobernadores e intendentes, como el de Villa Gesell, Gustavo Barrera:
El tema es que el fin de semana largo de octubre es uno de los que más movimiento tiene en el país y muchos lo aprovechan para reservar casas y carpas, en la costa atlántica, para el verano.
Milei tiene que firmar el decreto
Durante su discurso, Scioli recordó que el calendario de feriados nacionales ya estaba definido, y que no se trasladan los días que caen en sábado o domingo. Sin embargo, ante la insistencia de las provincias y del sector turístico, se resolvió avanzar con una medida excepcional.
En ese marco, destacó el trabajo de Sole Martínez, secretaria de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, quien “fue muy insistente con este tema”. Scioli subrayó que este feriado es clave para el turismo, al punto de ubicarse como el segundo más importante después de Carnaval, incluso por encima de Semana Santa.
Fuente: minutouno.com