Javier Rodriguez: «Hay una mirada muy clara del gobernador, de donde están las prioridades»

En su paso por nuestra ciudad este martes, el Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodriguez estuvo en Play Radios mano a mano con Flavio Perez. Fue en medio de la intensa agenda de trabajo que el ministro mantuvo durante la jornada en Las Flores que tuvo que ver con la 2º convocatoria de Charcuteros y la creación de la Asociación.

El ministro manifestó la importancia de un estado presente, junto a los grandes, medianos y pequeños productores, “pero tiene que estar más cercano de lo pequeños productores que son los que más necesitan y ahora con esta nueva asociación provincial que formaliza una actividad, con una normativa y que involucra capacitación y distintos acompañamientos para emprendedores que históricamente llevan a delante actividades de charcutería, chacinados. Que puedan crecer, desarrollarse y puedan fortalecer el entramando que tanto necesitamos de pymes en la actividad local”.

En la entrevista, Rodriguez resaltó el trabajo del gobernador bonaerense: “Hay una mirada muy clara de donde están las prioridades, y están en el pueblo bonaerense. Cuando del gobierno nacional dicen no hay plata, en realidad para pagar intereses y todo lo que tiene que ver con el sistema financiero hay plata, para la educacion, los jubilados, los discapacitados no, entonces donde están puestas las prioridades?”.

En este sentido señaló el gran trabajo que vienen realizando en la gestión Kicillof con la construcción de 280 escuelas nuevas -es más que una escuela por semana-,se renovaron por completo los patrulleros de la policía, se inauguraron más de 300 caps. “Tenemos funciones fundamentales en educación, seguridad, salud y también en producción y empleo”, comentó. “El gobierno nacional tiene 10 mil obras publicas paradas en la provincia, unas 80 escuelas paralizadas, algunas hasta el 90 % de construcción, eso es tremendamente ineficiente, es derrochar recursos y termina siendo mucho más difícil recuperarlas”, señaló.

E invitó a votar en las próximas elecciones del 7 de septiembre: “es muy importante, porque además de elegirse legisladores, concejales…elegimos si los bonaerenses vamos a defender la importancia de la educación, la salud, con un estado acompañando, responsable o por el otro lado una situación de abandono”.

La agenda del Ministro Rodriguez incluyó una conferencia de prensa con medios locales, además de recorrer junto al intendente, el predio donde se finaliza la obra de la planta de faena de animales menores. Asimismo, visitaron establecimientos productivos destacados de la ciudad.