Guille Suárez y Lula Meléndez, candidatas a concejales de Todos x Las Flores: “Es muy importante el cara a cara con la gente”

A tan solo 10 dias de las elecciones legislativas, seguimos conociendo a los integrantes de la lista a concejales de Todos por Las Flores en Fuerza Patria.

Hoy visitaron los estudios de Play Radios, Guillermina Suárez –candidata en 6º lugar- y Lucía “Lula” Melendez –concejal suplente-, parte de la juventud representada en la lista.

Guillermina integra la agrupación La Cámpora, es profesora de historia y da clases en escuelas secundarias de la ciudad. Lula por su parte, integra el equipo técnico de niñez y adolescencia del municipio y es docente de primaria. Ambas en su trabajo diario se encuentran con diferentes situaciones y conocen las necesidades de muchas familias. Y coinciden en que quieren llevar adelante un proyecto que sea con acompañamiento y trabajo con los demás. “La gente realmente te necesita, y no se resuelven las cosas en las redes, es con el cara a cara”, expresó Lula. «Siempre tuve el deseo de acompañar a Alberto –Gelené- pero preguntarme si quería estar, fue inesperado”, completó.

Guille por su parte, comentó: “a mis compañeros les pareció bien que sea yo la cara visible, representamos un proyecto muy sólido, así que el nombre no importa tanto”.

Muy contentas con el recibimiento que tienen por parte de la gente en las recorridas diarias por los barrios, las chicas que por primera vez integran una lista, se sienten muy cómodas e integradas al equipo que se ha conformado. Destacaron y resaltaron el gran trabajo que se hace desde el municipio en acompañar y brindar opciones a estudiantes con becas y alternativas de estudio. “Tenemos la suerte de tener un municipio que se estira para ayudar a todas las familias que lo necesitan, con un gobierno provincial que apoya también”, manifestaron.

Cada una aporta desde su experiencia en el hacer cotidiano, se comprometieron y hoy están expectantes de poder trabajar por la ciudad desde el concejo deliberante.

Abiertas a conversar y escuchar a los vecinos, expresaron: “Pasen por el local de Todos por Las Flores, sino nos ven en las recorridas barriales, es muy importante el cara a cara”.