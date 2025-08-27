Boletín Municipal: actividades, encuentros y charlas

EL SECRETARIO DE SALUD PARTICIPÓ DE UN IMPORTANTE ENCUENTRO CON EL MINISTRO KREPLAK EN EL HOSPITAL EL DIQUE

El secretario de Salud, Eduardo Zapata Del Giovannino, asistió a un encuentro con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak; decanos de Universidades donde se dictan carreras del campo de la salud; y directores de Regiones Sanitarias.

La finalidad de la reunión, que tuvo lugar en el Hospital El Dique de la ciudad de Ensenada, fue trabajar en línea con el Plan Quinquenal de Salud.

En este marco, y con el objetivo de institucionalizar las reformas del sistema sanitario, se dialogó sobre estrategias de trabajo y surgieron distintas propuestas de acción:

– Fortalecer la articulación docente, científica y territorial en la investigación.

– Acreditar carreras de especialización universitarias.

– Trabajar en estrategias en formación de enfermería, con expansión del Programa Puentes y articulación con la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara.

– Formalizar un espacio interinstitucional permanente.

CONTINÚAN LAS JORNADAS LÚDICAS DE PREVENCIÓN EN LOS CENTROS

Desde la Secretaría de Salud Pública junto con Promotores Comunitarios de Provincia, se realizó en el Centro de Promoción Comunitaria Este, una jornada lúdica para prevención de infecciones respiratorias.

Esta acción se suma a las que se vienen haciendo durante estos meses para que los niños aprendan a cuidarse previniendo infecciones respiratorias y contagios.

Los niños son replicadores de conocimientos y eso es importante para que adquieran hábitos durante su crecimiento.

JOSÉ RIBAS APORTÓ SU CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA A LOS PLANTELES DE LAS FLORES VÓLEY

El profesor José Ribas, perteneciente a la Municipalidad de Las Flores por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, viene desarrollando en nuestra ciudad un proyecto sobre asesoramiento y concientización del enfoque deportivo que, en esta oportunidad, estuvo dirigido a los equipos de Las Flores Vóley.

El sábado 23 de agosto, en el gimnasio del Centro de Educación Física N° 6, el oriundo de San Vicente con lazos familiares en Las Flores, brindó una charla a las jugadoras de los planteles femeninos a cargo de los profesores María José Inchauspe, Chiara Vitelli, Gastón Isasmendiz y Emiliano Paz, quienes en la oportunidad recibieron a General Belgrano, en el marco de una nueva fecha de la Liga Belgranense de Vóley.

Recordamos que Ribas disertó en varias ocasiones sobre trabajos neurocognitivos, concientización; competir y la responsabilidad de hacerlo valorar; el camino recorrido y la importancia de tener objetivos claros; además de hacer evaluaciones y ejercicios cognitivos motores, con asesoramiento sobre la fortaleza mental en el alto rendimiento, entre otros temas.

Actualmente se encuentra trabajando en el Club Gimnasia y Esgrima La Plata, desarrollando el Departamento de Neurociencia aplicado al fútbol.