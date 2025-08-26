Maximiliano Suescun: “Quiero poder llevar a la legislatura la voz del interior”

El actual intendente de la ciudad de Rauch, Maximiliano Suescun, ahora primer candidato a senador por la quinta sección electoral por la fuerza “Somos Buenos Aires”, visitó los estudios de Play Radios esta mañana en su paso por nuestra ciudad.

Suescun tambien es el presidente del foro de intendentes radicales de la provincia de Buenos Aires y asumió este desafío “pese a ser una pelea bastante desigual en cuanto a la posibilidad de recursos, pero conociendo el territorio y viendo a su gente todos los días”, comentó, además de resaltar que no es un proyecto personal, sino “una lucha de mucho tiempo”. El ahora candidato provincial explicó que la idea es poder llevar a la legislatura la voz del interior, la necesidad de revalorizar los gobiernos locales, de descentralizar recursos, de lograr la autonomía de los municipios. Es esta campaña que es muy corta –son solo 30 dias- el compromiso es el de recorrer todos los distritos.

Suescun remarcó el hecho de ser ésta, una elección seccional y local, porque se puede hablar de lo que pasa en cada pueblo, de los problemas de los bonaerenses. Por esta razón invitó a acercarse a las urnas el próximo 7 de septiembre, “hay que hacerse cargo de la situación que tenemos”.

Tambien hizo referencia a la relación con el gobernador Kicillof, y la presencia del estado provincial en su municipio, pese a no ser del mismo color político.

En todo momento, el intendente de Rauch subrayó la importancia de su candidatura como senador y las posibilidades que abrirá en el interior si es electo. “Hace mucho tiempo que esperamos una oportunidad y este es el primer paso. La provincia de Buenos Aires tiene que ser mirada de otra manera, lo que le pasa a la gente del interior no tiene nada que ver con lo que le pasa a alguien del conurbano. Pensamos de otra manera, hay que fortalecer los gobiernos locales, hay que pensar la provincia regionalmente. Hay problemas que no se pueden resolver desde el nivel local, vamos a ir a pelear por la autonomía de los municipios, por una nueva ley de coparticipación, para descentralizar, bajar los recursos…”. Aquí el mandatario radical señaló: “el costo de la oportunidad es altísimo para mi, porque lo hago a costa de dejar de ser intendente de Rauch, que para mí no va a haber nunca nada más importante, en términos políticos, que ser intendente de mi ciudad”.

Por último expresó: «mi compromiso es venir a ayudar a Las Flores, y si tengo la posibilidad de ser senador quiero venir a ayudar a Alberto -Gelene-, y venir a escuchar y entender el problema de Las Flores que seguro se parecen a los de mi ciudad, y a la de muchos».