El Ministro Javier Rodriguez llega hoy a Las Flores

Llegará hoy a nuestra ciudad el Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez.

En principio, junto al intendente Alberto Gelené y demás autoridades brindarán una Rueda de Prensa que tendrá lugar en el Palacio Municipal alrededor de las 10 horas.

Entre otras acciones, la visita es en marco del 2º Encuentro de Charcuteros de la Provincia que tiene sede en nuestra ciudad.