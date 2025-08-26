El jueves sesión en el Concejo Deliberante

El jueves 28 de agosto a llevará a cabo a las 19.00 hs en el Salón de Sesiones Oscar Alende del HCD, una nueva sesión ordinaria, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Izamiento de la Enseña Nacional

2. Homenajes

3. Reconocimiento Escuela de Danza Bailando con el Alma.

4. Acta 1766.

Comunicaciones del Ejecutivo

5. Expte DE 170, P ord, apertura y uso público calle en Villa Pardo

6. Expte DE 171, P ord, creación Programa Becas Universitarias carrera de la salud.

Comunicaciones Oficiales

7. Expte (AJ 145 y TxLF 138) resp. Comunicación 22 y 23, prestaciones serv ambulancia y pensiones no contributivas, respectivamente.

Asuntos Particulares

8. Expte AR 160, permiso intervenciones de fantasías en baldosas y rampas plaza Mitre.

Proyecto de Ordenanza

9. Expte TxLF 161, adhesión resolución 350/25 (habilitación fabrica chacinados).

10. Expte TxLF 162, modif ordenanza creación mesa de salud mental (3606).

11. Expte AJ 166, creación Programa de Impulso Productivo y Social.

12. Expte AJ 167, porcentaje de lotes para personal de bomberos en Quinta Pirolo.

Proyectos de Comunicación

13. Expte LLA 163, informe varios puntos obra entubado zanjón Av. 17 de Octubre.

14. Expte LLA 164, informe varios puntos partidas medicamentos.

15. Expte LLA 165, informe varios puntos prevención y control de triquinosis.

Proyectos de Resolución

16. Expte AJ 169, obras necesarias en Plaza España (sector mástil).

17. Expte AJ 168, cerramiento zanjón zona Sala Atención Medica, Barrio 25 de Mayo.

Despachos de Comisiones

Comisión Plenaria

18. Expte AJ 156, P Resolucion, gestión ante gobierno nacional y provincial fondos pavimentación Av. Independencia y Av. Carramasa

19. Expte AJ 148, P decreto, funcionamiento de ambulancias.

20. Expte TxLF 152, P ordenanza, regulacion pesca en laguna Parque Plaza Montero.

Comisión Legislación y Reglamentación

21. Expte TxLF 66, P decreto, relevamiento y nombramiento calles nombres femenino