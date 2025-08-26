BOEDO TANGO COMPANY PRESENTA: «ES DE TANGO» EN LAS FLORES

El tango es más que una música o una danza: es una identidad, una historia compartida y un sentimiento que trasciende generaciones. Boedo Tango Company llega al TEATRO ESPAÑOL DE LAS FLORES con su espectáculo «ES DE TANGO», un recorrido por la historia y la esencia del género, con la elegancia y la pasión que lo caracterizan.

Desde los arrabales porteños hasta los grandes escenarios del mundo, el tango ha sido llevado por artistas legendarios como Canaro, Gardel, Copes y Piazzolla, quienes marcaron el camino de esta expresión cultural única. En este show, el público podrá reencontrarse con todo aquello que hace al tango inconfundible: el sonido del bandoneón, la milonga, el abrazo, la nostalgia, el lunfardo y la pasión.

Sobre Boedo Tango Company

Fundada en 2019, Boedo Tango Company es una compañía moderna de tango argentino conformada por artistas de gran trayectoria en el tango, el folklore, el ballet y el teatro. Su puesta en escena es elegante y original, con vestuarios y escenografías que evocan las mejores épocas del tango. La compañía se ha presentado en teatros, milongas, festivales y eventos culturales, además de ofrecer seminarios y workshops de tango de salón y tango de escenario.

Un espectáculo imperdible

Con una única función el próximo 11 de Septiembre, «ES DE TANGO» promete una experiencia inolvidable para quienes aman el género y para aquellos que desean descubrirlo por primera vez.

Entradas a la venta:

Donde : TEATRO ESPAÑOL DE LAS FLORES. (Av.Carmén 614)

Cuando: 11 de Septiembre de 2025

Horario: 20:00 hs

Entradas anticipadas: $15.000 | En puerta: $18.000

Reservas e información: En la boletería del teatro

¡Los esperamos para vivir juntos la magia del tango!