LA BIBLIOTECA MUNICIPAL INVITA A UN CAFÉ LITERARIO PARA CELEBRAR EL DÍA DEL LECTOR

Con motivo del Día del Lector, la Biblioteca Pública Municipal Dr. Pablo Minellono invita a la comunidad a participar de un Café Literario para celebrar a quienes dan vida a los libros, los lectores.

La actividad se realizará este miércoles 27 de agosto a las 17:30 horas en la Biblioteca ubicada en Av. Gral. Paz y Alem (subsuelo).

El día del lector se celebra desde el 2012, todos los 24 de agosto en conmemoración del nacimiento del escritor argentino Jorge Luis Borges. En esta fecha se busca difundir e incentivar la lectura.

Durante el encuentro, los asistentes podrán compartir sus lecturas favoritas, recomendar libros y dialogar sobre el placer de leer.

La Biblioteca invita a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa para fomentar el encuentro y el intercambio cultural.