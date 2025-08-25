ESPECTÁCULO DE GRAN NIVEL CON CINDY Y ASTRID EN FOLCLORE PARA ESCUCHAR

Este viernes 29 de agosto habrá música de alto vuelo en el Salón Rojo Municipal con la presentación de Cindy y Astrid.

Desde las 21 horas en la 19ª temporada del ciclo Folclore para Escuchar, una idea y producción de Fernando Calles, que cuenta con fuerte apoyo de la Dirección Municipal de Cultura, se presentará el dúo instrumental latinoamericano integrado por Cindy y Astrid, dos artistas con interesantes recorridos musicales desde sus inicios.

A Cindy Harcha Abuhadba, originaria de Santiago de Chile y Astrid Motura de Paraná, Entre Ríos, las une una trayectoria de casi una década juntas, donde han compartido momentos y escenario con cantantes destacados y han colaborado también en diversas formaciones con talentosos músicos de nuestro país.

Un dúo instrumental de Bandoneón y Violonchelo. que augura la posibilidad a los espectadores de poder disfrutar de un gran espectáculo.

Es válido de destacar que la actuación de Cindy y Astrid en Folclore para Escuchar, es libre y gratuita para toda la comunidad