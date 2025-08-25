Cristian Cardozo: “esto parece una monarquía en la cual se toman decisiones unilaterales desde el gobierno central que rompen con la figura del Estado”

El viernes visitó la ciudad el subsecretario de deportes de la provincia de Buenos Aires, Cristian Cardozo, quien tuvo una jornada de trabajo con anuncios y posterior recorrida por las distintas infraestructuras de la ciudad y también realizó una conferencia de prensa con los medios locales.

El funcionario provincial hizo especial hincapié en resaltar el esfuerzo que hace el gobierno provincial frente al des financiamiento que sufren todas las provincias –esta en especial por ser la más grande y con más habitantes- por parte del gobierno nacional. En ese sentido destacó el compromiso del gobernador Axel Kicillof de continuar con todos los programas que se vienen desarrollando de acompañamiento a los deportistas, instituciones y clubes de todos los municipios y no darles de baja. “Hay muchas partidas que tienen que ser enviadas para diferentes actividades y eso no sucede. Las partidas no están llegando a los gobiernos provinciales, entonces intentan reconfigurarse para cumplir no solo con eso que sería un compromiso para el gobierno provincial sino para el desarrollo humano de la población. Creeremos que la comunidad hay que construirla con sus bases, que es importante la salud, el deporte, y el gobierno no puedo eliminarlas”.

En este sentido informó que la provincia va a llevar adelante los juegos bonaerenses con un esfuerzo muy grande que se hace también junto a los municipios. “El gobierno provincial se puso de acuerdo con los 135 municipios, algunos afines y otros no, pero todos entienden que es clave la educación, el deporte, el desarrollo de la comunidad, la salud, mas allá que no lo puedan decir”. Y agregó: “Pero pasa algo más grave, esto parece una especie de monarquía en la cual se toman decisiones unilaterales desde el gobierno central que está rompiendo con la figura del estado, con la institucionalidad, y todos los que podemos alzar la voz lo hacemos, porque eso está mal”.

También con fuertes críticas por el no envío de fondos a la provincia, señaló la disconformidad enorme que hay hoy en el mundo del deporte. Además, confirmó la no participación de Buenos Aires en los Juegos Evita, y en cambio dijo, “Estamos participando de los juegos jadar, que vienen a reemplazar los Evita -juegos de alto rendimiento que preparaban a nuestros atletas para otras competencias internacionales-. Hemos decidido gran parte de las provincias no participar, en las condiciones que nos imponían y si intentamos hacer un esfuerzo de participar de los juegos jadar, en Rosario, que son organizados por el Comité Olímpico Argentino, Axel habilito una partida para acompañar en cuanto a gastronomía, hotelería y vestimenta”.

En el final reafirmó la adhesión para el acompañamiento de capacitaciones de profesores de educación física, para becas de deportistas, perfeccionamientos, y materiales para la ciudad. Además algunos pedidos del intendente para el desarrollo de estructuras que se van a llevar a delante en la cancha de hockey. Apoyo para los campeonatos de futbol, y para generar una agenda de acciones para la comunidad que tengan que ver con el deporte y el turismo. “Ustedes tienen algo que es maravilloso y es su gente, la idiosincrasia, la cultura, la hospitalidad de un lugar te determina, uno quiere ir a un lugar donde se siente cómodo, donde te tratan bien, y acá tienen esa conjunción”.