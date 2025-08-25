ARRANCAN LAS OLIMPIADAS CON LA ETAPA DEPORTIVA 1 

El próximo miércoles 27 de agosto, desde las 18 horas, el CEF N°6 será el punto de encuentro para disfrutar de una tarde a puro deporte con dos disciplinas muy esperadas:

Fútbol tenis y Tenis de mesa

¡Vení con tu familia y amigos a acompañar a las y los jóvenes de nuestras escuelas secundarias y a alentar a tu equipo favorito!

CON EL CLUB JUVENTUD DEPORTIVA LLENO SE PUSO EN MARCHA LA EDICIÓN 2025 DE LAS OLIMPÍADAS JUVENILES FLORENSES

Este viernes se dio inicio a una nueva edición de las Olimpíadas Juveniles Florenses, el evento que reúne a las y los jóvenes de todas las escuelas secundarias de la ciudad en una competencia que combina deporte, cultura, creatividad e integración comunitaria.

En esta jornada se otorgaron los primeros puntos de la competencia:

Hinchada más divertida: las familias y amigos de la Escuela Dante y el Colegio San Miguel desplegaron toda su energía acompañando a los equipos.

Mascota más divertida: los representantes de la Escuela Normal y de la Escuela Agraria / Sec. N°4 se destacaron por sus movimientos y buena onda.

Coreo: Los acompañantes de la Escuela Técnica/ Media y la Secundaria N°3 se lucieron con sus pasos, ganando así los primeros puntos de esta competencia.

La apertura fue apenas el inicio de un camino que, como cada año, contará con varias etapas pensadas para fortalecer el trabajo en equipo y el impacto comunitario.

Una vez más, las Olimpíadas Juveniles Florenses reafirman su valor como espacio de inclusión y participación para toda la comunidad.