Olimpíadas Juveniles Florenses: hoy arranca la edición 2025

Hoy a las 20 hs, en el Club Juventud Deportiva se dará inicio a una nueva edición de las Olimpíadas Juveniles Florenses, una propuesta que cada año reúne a cientos de jóvenes del último año de secundaria, en un espacio de encuentro, participación y alegría.

Como siempre, el arranque promete ser una verdadera fiesta: además de presentar esta edición 2025, se elegirá a las hinchadas más divertidas. Por eso, la invitación no es solo para los equipos, sino también para familias, amigos y toda la comunidad, porque el aliento desde la tribuna es parte fundamental de la historia de nuestras olimpíadas.

Cuándo: Viernes 22 de agosto – 20 hs

Dónde: Club Juventud Deportiva (Av. Carmen e Hipólito Yrigoyen)

Acercate para vivir junto a los chicos una nueva edición del evento que desde hace más de 20 años reúne a las y los jóvenes de la ciudad para compartir deporte, cultura, amistad y mucha pasión.