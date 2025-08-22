Francisco Curutchet, kinesiólogo: “Un buen hábito a diario puede hacer grandes cambios en la vida de cualquier persona”

El profesional Francisco Curutchet, licenciado en kinesiología y fisiatría, especialista en rendimiento deportivo estuvo hoy en Play Radios contando sobre su trabajo en el ámbito particular como en clubes con deportistas de alto nivel y su proyecto de poder atender en nuestra ciudad.

Oriundo de Las Flores, formado en la UBA y con experiencia en el hospital público y postgrado en deporte y postura, Francisco es un apasionado de su trabajo. Además de trabajar en clubes como San Lorenzo, en vóley y en Platense con el equipo de básquet, tiene su clinica particular en CABA. Próximamente con consultorio para atender también aquí, en la ciudad.

“En mi consultorio logramos trabajar en forma conjunta con un traumatólogo, psicólogo, nutricionista, por lo general no se ve todo junto. Tratamos de ser integral, abarcar a la persona en todo su contexto, eso es mi profesión, tener una visión abierta”, manifestó el profesional.

Francisco explicó sobre el trabajo con deportistas y la persona común que trabaja en cualquier otra cosa: “El cuerpo del ser humano se enferma en el alto rendimiento igual que un trabajador que está parado muchas horas. La solución es el cuidado de la salud. Un buen hábito a diario puede hacer grandes cambios en la vida de cualquiera”.

La idea de trabajar en Las Flores una vez al mes, está organizando poder brindar información a los clubes, a las instituciones, y de forma personal “para colaborar con mis herramientas, que es lo que se, lo que busco y lo que me hace sentir bien”, dijo.

Francisco y su equipo hacen una evaluación integral de cada persona, y una evaluación de pisada, con lo cual después se realizan las plantillas que usará cada uno. “Personalizamos plantillas para cada persona, es lo que hacemos con este estudio, por ejemplo plantillas para diabéticos, para el deportista –donde el material es para hacer deporte-, el urbano es otro. Lo mejor siempre es evaluar, sentarse y charlar con las personas”.

Todo se debe conversar y analizar, “Porque no hay dolores que no se curan, tampoco recetas mágicas, pero hay que ser crítico en la evaluación”, explicó Curutchet.

Muchos años de experiencia en el plano profesional y trabajando con deportistas de alto nivel, Francisco Curutchet brinda un servicio integral, como él mismo manifiesta, y en poco tiempo pondrá al servicio de los florenses su conocimiento en la ciudad.