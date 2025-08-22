EDUARDO BODNAR PRESENTARÁ EL LIBRO “SER GUARDAVIDAS”

La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, invita a la comunidad en general a la presentación del libro “Ser Guardavidas” de Eduardo Bodnar.

Se llevará a cabo el sábado 6 de septiembre a las 10.30 horas en salón Rojo Municipal.

En la oportunidad el reconocido profesional de 36 años de trayectoria, abordará los aspectos técnicos, además de realizar relatos y referirse a la prevención.

Actualmente se encuentra a cargo de la Dirección del Centro de Entrenamiento y Capacitación GASAD (Grupo Argentino de Salvamento Acuático Deportivo), además de desempeñarse como profesor en técnicas de Salvamento acuático, RCP y Primeros Auxilios.

Por otro lado, Bodnar es autor de biografía sobre la Prevención, Salvamento y Emergencias Básicas, aportando todo su conocimiento en beneficio del bienestar de las personas.