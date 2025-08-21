PATÍN ARTÍSTICO LAS FLORES Y TAEKWON DO LOGRARON VARIAS MEDALLAS EL PASADO FIN DE SEMANA

PATÍN ARTÍSTICO LAS FLORES – ACADEMIA DE PATINAJE ARTÍSTICO LUISINA GIOIOSA SE PRESENTÓ EN LA PLATA

La Secretaría de Deportes y Cultura destaca la participación de Patín Artístico Las Flores-Academia de Patinaje Artístico Luisina Gioiosa en la segunda fecha de la Liga Roller Lift, que se llevó a cabo en La Plata.

Los alumnos a cargo de Luisina Gioiosa y Aldo Rizzo desplegaron un interesante nivel, alcanzando las siguientes posiciones: María Paula Izquierdo (1° en Formativa 7 años), Antonia Sella (1° en Formativa 9 años), Lola Cisneros (3° en Formativa 10 años), Renata Toledo (1° en Formativa 11 años), Caterina Lemma (3° en Formativa 11 años), Mateo Montes (1° en Formativa 11 años), Justina Iglesias Elgue (1° en Formativa 12 años), Agustín Corvino (1° en Formativa 14 años), Julieta Etchalus (2° en Quinta “C” 10 años), Morena Ponce (1° Quinta “C” 11 años), Mía Rodríguez (1° en Quinta “C” 14 y 15 años), Juana Redondo (3° en Quinta “C” 14 y 15 años), Katarina Berasain (4° en Quinta “C” 14 y 15 años), Delfina Curutchet (1° en Quinta “C” 16 y mayores), Camila Arrazubieta (1° en Tercera “C” 16 y mayores), Melina Orlando (3° en Promo “B” Senior) y Clara Mendívil (1° en Danza Obligatoria y 1°en Freedance Avanzado GM).

Por otro lado, en la categoría Incentivo intervinieron: Emilia Montes, Charo Ponce, Justina Basile, Sofía Frascino, Amelia Eluaiza, Josefina Ametrano, Faustina Crowley, María Pía Iglesias Elgue, Catalina García y Margarita Laffont. En tanto que en Inventivo Avanzado compitieron: Briana Llamas, Abril Gómez, Emma D’Alessandro, Clara García y Guadalupe Bartalomey Rubino.

LA ESCUELA DE TAEKWON DO DE JUVENTUD UNIDA EN LA COPA “CIUDAD SAN MIGUEL DEL MONTE”

La Secretaría de Deportes y Cultura hace mención a la participación de la Escuela de Taekwon Do del Club Juventud Unida en la 14° Edición de la “Copa Ciudad San Miguel del Monte”.

En la oportunidad los florenses, a cargo de los instructores Sabon José Gutiérrez y Sabonmin Maximiliano Rodríguez Blanco, tuvieron un muy buen desempeño, logrando los siguientes resultados: Noa Guaini Raineri (medalla de Plata en Lucha), Santiago Guaini Raineri (Oro en Lucha y Plata en Forma), Iván Ianino (Bronce en Lucha), Thiago Delgado (Oro en Lucha), Benjamín Ezequiel Jaime (Bronce en Lucha) y José Gutiérrez (Oro en Forma y Plata en Lucha).