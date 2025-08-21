FIORELLA PROPATO SAN MARTÍN JUGARÁ EL MUNDIAL DE PADEL DE MENORES EN ESPAÑA

La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita a Fiorella Propato San Martín por la convocatoria recibida ayer de parte de la Asociación de Padel Argentino para jugar el mundial de Menores en Reus, España, desde el 29 de septiembre hasta el 5 de octubre.

Será el quinto año consecutivo que Fiorella integre la Selección Argentina para representar al país en este evento de semejante magnitud, el cuál reúne a las mejores exponentes de diferentes partes del mundo.