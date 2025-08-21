«Dibu» Saavedra: Los animales silvestres no son mascotas, aunque no amemos la fauna como yo, sí podemos respetarla»

Mauricio Saavedra, más conocido por su apodo “Dibu” es el creador de Naturaleza de Cerca, un proyecto personal para mostrar e informar sobre la fauna local –y de otros lugares- y crear conciencia sobre el cuidado de la misma.

Algunos lo llaman fotógrafo, otros naturalista o divulgador, y lo cierto es que él se nombra como un amante de la fauna que comenzó hace 5 años con esta idea que hoy reúne a miles de seguidores en sus redes. “Dibu” visita escuelas, instituciones, programas televisivos –que levantan sus videos y los reproducen en sus medios- contando y explicando sobre diversos ejemplares de animales de nuestra pampa, más precisamente de nuestro partido de Las Flores.

Hoy en Play Radios contó sobre sus últimos hallazgos conseguidos a través de sus cámaras trampa, o gracias al aviso de algún vecino que encuentra ejemplares raros y lo llaman para que él los fotografíe. “Al que no he podido fotografiar –contó- es al puma que hace algunos años ya encontramos huellas acá en Las Flores”. A pesar de no tener imágenes del puma, creido perdido por esta zona, Dibu explicó que se corroboró con varias agrupaciones especialistas en este animal, y confirmaron su teoría: el puma volvió a estas tierras, “donde se había extinguido, como el yaguareté pero el puma volvió. Lamentablemente al regresar, tambien regresan los conflictos con la gente que no comprende que se puede convivir con el animal”. Confundido algunas veces con el gato montes, que es un poco mas grande que el gato común y que anda mucho por esta zona.

En la entrevista, Dibu enumeró varias especies que al dia de hoy son amenazadas por la mano del humano y corren peligro de desaparecer. “El ñandú, por ejemplo, se caza y corre peligro, el puma está protegido, cazarlo es totalmente ilegal y habría que penarlo un poco más”. Tambien escuerzos, gato montés, flamencos, urones. Todos animales que se encuentran poco y que la gente debe saber que no son peligrosos, “o la víboras que en un 95% no son venenosas y la gente las mata al encontrarlas, porque les tienen miedo”.

Entre los animales “nuevos” que ha podido encontrar, hay un ave, el Milano blanco, “El otro día grabe este ave que tiene la espalda gris, es un ave rapaz frecuente pero la gente no la conoce. Es una maravilla. Un poco más chiquito que el chimango, y pasa bastante desapercibido del florense por lo que me han dicho”.

Entre las anécdotas con los vecinos, hace poco fue llamado por un grupo de trabajadores que encontraron una zarigüeya albina –conocida también como comadreja blanca- “En este caso estaba buscando un ejemplar asi, albino, hacía rato, así que fui a fotografiarlo”, dijo.

La gente se acostumbró a llamarlo a Dibu cuando se cruza con algún animal raro, o poco frecuente de ver y él agradece siempre la colaboración: “Son mis ojos en donde no puedo estar, yo salgo por los campos a buscar animales, asi que cuando me llaman se agradece y así se van sumando”, expresó.

Sobre el final no dejó pasar por alto el mensaje que siempre quiere compartir con la población: “es importante no correr ni matar al animal que encontremos, por lo general no nos van a atacar. Si lo vemos hay que dejarlo ir, si lo encontramos en el patio de la casa, llamar a bomberos por ejemplo para que se lo lleven”.

Y agregó: «Los animales silvestres no son mascotas, en caso de venta de fauna y de caza ilegal denunciar, hay que dar la cara por ese tema e involucrarnos, por respeto a los animales y porque nos beneficia a todos. Por ahí no amamos la fauna como yo pero si podemos respetarla».

El gran trabajo que está haciendo el joven, es todo autogestión, iniciativa propia y recursos propios, y esa pasión lo ha llevado a contactarse en varias oportunidades con otros grupos de fauna con quienes comparte información, hacen material para divulgar en sus espacios y tambien es consultado por otras personas para compartir sus investigaciones.

En redes Naturaleza de cerca se puede seguir a través de youtube, Instagram, Facebook y Tik Tok.