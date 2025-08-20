Mujeres Rurales invita a participar de la elección de la 1º Embajadora de Las Flores

El Centro Cultural y Diseño MUJERES RURALES – LAS FLORES, Asociación Civil, invita a participar en un evento trascendental para nuestra comunidad: la Elección de la 1ra Embajadora de las Mujeres Rurales de Las Flores.

CONVOCATORIA:

Este evento busca reconocer y visibilizar el rol fundamental de las mujeres en el desarrollo social, cultural, económico y político de nuestra ciudad, así como destacar sus talentos, liderazgo y compromiso.

La embajadora electa será una representante que encarnará los valores de nuestra comunidad y promoverá la igualdad de oportunidades, el empoderamiento femenino y la importancia de construir Sostenibilidad.

Creemos firmemente que la participación de las diversas instituciones de Las Flores enriquecerá este proceso y asegurará una representación amplia y significativa.

Por ello, se invita a aquellas mujeres, en el rango etario de 18 a 70 años, a postularse como candidatas.

Además, el evento se alinea con el turismo moderno que busca experiencias con propósito. Al empoderar a las mujeres rurales, Las Flores se posiciona como un destino comprometido con valores como la igualdad de género y el desarrollo sostenible, lo cual atrae a un público que valora el impacto social positivo de sus viajes.

Finalmente, la elección de la embajadora nos ayuda a construir una identidad turística diferenciada, un sello que nos distingue de otros destinos. Resaltar la figura de la mujer rural le da a nuestra ciudad un mayor prestigio y una imagen de modernidad y conciencia social.

Esta importante iniciativa celebra el espíritu y la fuerza de las Mujeres Rurales de Las Flores.

Andrea Izzo Capella, presidenta Asociación Civil CCD Mujeres Rurales

A continuación los links con toda la info

* Formulario de inscripción Bit.ly/embajadora2025

* Reglamento Bit.ly/reglamentoEMR2025

* Autorización para firmar Bit.ly/autorizacionEMR

* La institución cuyo representante sea seleccionado recibirá una retribución de $300.000