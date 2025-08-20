Deportes: florenses destacados en distintas disciplinas

CANOTAJE: CAMPEONATO ARGENTINO DE MEDIO FONDO Y REGATAS PROMOCIONALES CON PRESENCIA FLORENSE

La Secretaría de Deportes y Cultura resalta la presentación de los palistas de Canotaje Las Flores que el pasado fin de semana compitieron en San Pedro, en el marco del Campeonato Argentino de Medio Fondo y Regatas Promocionales.

En menores, Francisca Abrego y Ana Paula Torres Díaz se adjudicaron la prueba de K2, sobre una distancia de 3.000 metros, mientras que en K1 (3.000 m.) Francisca arribó segunda y Ana Paula clasificó séptima en K1 (3.000 m.). Por otro lado, Jacinto Torres Díaz resultó séptimo en la división junior K1 (5.000 m.).

El próximo evento en el cual se presentará la institución de nuestra ciudad será la primera fecha del Campeonato Provincial de Velocidad, prevista para el 13 y 14 de septiembre en Tandil con la fiscalización de la Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks (Fe.Bo.Ca.K.).

AJEDREZ: TRIUNFO DE BENJAMÍN BUIRAZ EN EL TORNEO CUENCA DEL SALADO

La Secretaría de Deportes y Cultura felicita a Benjamín Buiraz por obtener la primera ubicación en la tercera fecha del Torneo de Ajedrez “Cuenca Del Salado”, exclusiva para la categoría Sub 8, que se desarrolló el sábado 16 de agosto en el Centro de Jubilados de General Paz, Ranchos.

Se contó con la participación de ajedrecistas de General Belgrano, San Miguel del Monte, Brandsen, Chascomús, Cañuelas, Las Flores y los dueños de casa, donde los alumnos de la Escuela Municipal -que dirige el profesor Mario Orlando- lograron las siguientes posiciones: 5°) Elson Calzada (Sub 10); 3°) Santino Dierickx y 5°) Lucas Lerra (Sub 12); 6°) Tomás Aguirre (Sub 14); 4°) Bautista Pires (Sub 16); 2°) Mario Orlando y 6°) Ana Orlando (Libres).

La próxima etapa tendrá lugar el 6 de septiembre en Coronel Brandsen.

PADEL: FIORELLA PROPATO SAN MARTÍN Y FRANCESCA FLORIANI TETRACAMPEONAS DEL MASTER

La Secretaria de Deportes y Cultura destaca la presentación de Fiorella Propato San Martín Francesca Floriani (Quines, San Luis), quienes obtuvieron el Campeonato Master de Padel de la categoría Sub 18 “A”.

El pasado fin de semana se disputó en Pilar esta importante instancia del Nacional de Menores correspondiente al circuito de la Asociación de Padel Argentino (A.P.A.), donde Fiorella y Francesca demostraron una vez más su excelente nivel de juego, venciendo en la final contundentemente 6/0 y 6/2 a Gostelli y Flores Olariaga.

De esta manera, la dupla ratifica su dominio en la división juvenil, ya que se convirtieron en tetracampeonas teniendo en cuenta que se adjudicaron los certámenes Sub 14 (2022), Sub 16 (2023) y Sub 18 (2024).

Asimismo, debemos consignar que la florense Maitén Giacoia Puente junto a Agustina Martínez y Emma Di Tullio (Las Flores) con Lucía Dameno (La Plata) compartieron el grupo de Fiorella y Francesca. En el caso de Maitén llegó a la instancia semifinal, mientras que Emma no superó la zona clasificatoria.

Por otro lado, Santino Propato San Martín y Benjamín Arrizabalaga hicieron un espectacular torneo en la división Sub 16, perdiendo en semifinal ajustadamente 6/4, 4/6 y 5/7 ante Giorgi y Rocha.