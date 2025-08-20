La Dirección de Bromatología informa a la población que la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y tecnología Médica) ha emitido una advertencia preventiva, con el objetivo de proteger la salud pública, por la posible presencia de gusanos en envases de un producto alimenticio, los cuales podrían tratarse de Microstomum sp.

El producto involucrado es:

– Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio, Peso Neto 500g, RNPA N° 13-061695, Lote L25114 (Vto. ABR 2027), elaborado por MAROLIO SA, Empedrado 2571 Ciudad Autónoma de Buenos Aires – RNE N° 13010369 – Producto de Mendoza.

Por todo lo expuesto la ANMAT recomienda:

– A la población que tenga en su poder el lote del producto descripto, que se abstenga de consumirlo y se comunique con la autoridad sanitaria local municipal.

– A quienes los expendan que cesen su comercialización y se contacten con su proveedor.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-advierte-sobre-unidades-de-tomate-triturado-marca-marolio