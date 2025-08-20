Alberto Gelené: «la lluvia caída, a pesar de la cantidad, no ocasiona perjuicios ni anegamientos en la planta urbana»

Esta mañana el intendente municipal, ingeniero Alberto Gelené, en diálogo con Flavio Perez, se refirió a la situación hídrica en la ciudad y el campo, en el partido de Las Flores debido a las lluvias que se están produciendo en estos días.

Como explicó el funcionario, gracias a las obras realizadas en el Rio Salado estos episodios –sumado al agua acumulada meses atrás- ayudan a que en esta zona no nos demos cuenta ni tengamos inconvenientes con el agua. “Hay excesos de agua en el rio Salado y sus afluentes, por suerte tenemos una obra que esta respondiendo de forma tremenda”.

En cuanto a las mejoras en el sector rural, Gelené explico: “Hay muchas obras que se habían habilitado, ahora hay que volver a arrancarlas por estas circunstancias”.

En la planta urbana, se esta regulando el nivel de la laguna: “hoy esta con un nivel muy importante para mantenerla, porque en octubre tenemos una competencia de canotaje”, dijo.

“Además –explicó- la lluvia caída, a pesar de la cantidad, ha sido de poca intensidad, una lluvia constante que no ocasiona perjuicios ni anegamientos”. Por lo tanto tambien agregó que no ha habido necesidad de asistir a ningún florense porque “está todo funcionando bien”. En este sentido informó que se trabaja preventivamente de forma coordinada con el Hospital y con el SAME que además cuenta con una ambulancia –provista por la provincia- con la cual ante cualquier circunstancia de salud en el sector rural, “tenemos la ambulancia 4×4 para llegar”.