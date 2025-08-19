Recuerdos de infancias en Rosas

El domingo en una jornada recreativa por motivo del dia del niño en la localidad de Rosas, fueron muchas las personas que se acercaron a disfrutar tanto de los juegos, los paseos, la merienda, como para recorrer el paraje, conocer y conversar con los vecinos.

Uno de los atractivos en Rosas implementado hace poco es la zorrita denominada “La Rosense” que recorre y pasea por Rosas en el sector recuperado de la vía en esa zona.

Rosa Carballo, vecina de allí recordó vivencias de su infancia con los viajes de Las Flores hacia ese paraje en el ferrocarril, cuando Rosas era una de las paradas entre tantas del viejo recorrido del tren hacia Belgrano.

En la jornada de la niñez no solo hubo chicos jugando, corriendo y disfrutando sonrientes, sino que los más grandes también fueron parte recordando sus infancias con amigos, con viajes y aventuras.

