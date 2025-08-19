PATÍN: JUVENTUD DEPORTIVA COMPITIÓ EN AZUL

La Secretaría de Deportes y Cultura hace mención a la participación del Club Juventud Deportiva en el torneo amistoso de Patín Artístico, que se llevó a cabo el sábado 16 de agosto en el Club Vélez Sársfield de Azul.

Las alumnas de la técnica Camila Mendiondo obtuvieron las siguientes clasificaciones, en sus respectivas categorías: 1°) Irina Prieto, Paz Dorronsoro, Juana García, Tatiana Andrés, Mila Delgado, Martina Arrúa, Mía Mercere, Valentina Jacquet, Ruth Tapia, Bianca Mercere y Carola Siri; 2°) Bianca Téves, Emma Dunne, Paulina Caputo y Uma Polito; 3°) Delfina Griffiths y María Paz Repetto; 4°) Solange Aguirre, Tania Prieto, Juana Ramella y Antonia Duarte; 5°) Jana Pasos; y 6°) Juana Farías y Lola Labolita.