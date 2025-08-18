TALLER INTENSIVO DE MARKETING DIGITAL: INSCRIPCIONES ABIERTAS

Punto Digital abre una nueva propuesta orientada a toda persona que desee conocer o mejorar las técnicas y estrategias de ventas y promociones en línea.

El Taller Intensivo de Marketing Digital dará inicio este jueves 21 de agosto, constará de tres clases, de 10 a 11.30 horas y se realizará en la sede de Punto Digital, Alem y Gral. Paz.

En las clases se trabajará sobre las diferencias de las redes sociales, haciendo especial hincapié en Facebook, Instagram y Tiktok. También sobre la audiencia específica, el storytelling y las fotografías de productos.

Los interesados pueden inscribirse ingresando al siguiente link: https://forms.gle/jeeRsrDwEX6JqiY87 o de 8 a 14 horas en Alem y Gral. Paz, subsuelo.