Taller de Teatro de Sombras para infancias en Del Borde

¡A jugar con Sombras!

El próximo sábado 6 de septiembre, Del Borde Teatro ofrecerá una experiencia lúdica para los más chicos, de la mano de la actriz, titiritera, docente y gestora cultural Agustina Villanes Avaca.

Se trata de un Taller de Teatro de Sombras para infancias, orientado a niñas y niños de 6 a 8 años de edad, donde, a través del juego con luces, siluetas y la estimulación de la imaginación y la expresividad, cada participante creará historias divertidas y originales, construirá su propio teatrito y figurines que podrá llevarse a casa, para seguir jugando.

La actividad se realizará a partir de las 15 Hs., en el Espacio Teatral Del Borde (B. de Irigoyen 570, Las Flores) y tendrá una duración de una hora.

Los cupos son súper limitados.

Consultas e inscripciones por WhatsApp: 2297 409 330.

Redes: @agustinavillanes / @delbordeteatro