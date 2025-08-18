TaeKwon-Do: Florenses rindieron exámenes de la Asociación Gral. San Martín para 1er, 3er y 5to dan

El Domingo 17 de agosto se llevaron a cabo dos exámenes para cinturones negros de TaeKwon-Do, en El Palomar, Bs As. Con la participación del Instructor Mayor – de Las Flores- Cristian Amatriain, avanzando a 5to Dan, Sabon Alejandro Menant, avanzando a 3er Dan, y, El Sabon Antonio Moro, alumno directo de Cristian Amatriain, rindiendo para su cinturón negro 1er Dan.

La primer examinación fue hecha por el Master Julio Penayo, 8vo Dan, e instructores mayores, a quienes rindieron para 4to y 5to Danes.

Cristian Amatriain obtuvo la máxima calificacion, «Excelente». Presentando de manera prolija tanto la teoria, que se toma de forma oral, la parte física, que demuestra el nivel técnico, y un proyecto de trabajo de investigación, trayendo a tema algo relacionado con el TaeKwon-Do y de otras areas a elección.

El Sabon Alejandro Menant y Sabon Antonio Moro, rindieron posteriormente, junto a practicantes que se recibieron tambien de 1ros a 3ros danes.…

La Asociación de TaeKwon-Do Gral San Martín, con personería jurídica, emite títulos de carácter Nacional e interlacional, son Documentos de mucha importancia.

Los tres florenses volvieron a la ciudad siendo más avanzados, llevando con orgullo y responsabilidad esta nueva jerarquia, para seguir creciendo y motivar a otros dando un gran ejemplo.

El equipo florense agradece a todos los que son parte constante de la actividad, dentro y fuera, ayudando o estando. Ahora vienen proximamente dos objetivos muy grandes para el grupo del SabunNim Cristian Amatriain V dan CHITF . El primero, el 30 de agosto, con los examenes de los cinturones de color detodo el grupo a cargo. Y el segundo objetivo próximo es la participacion del torneo mundial de sus alumnos Naira Garay y Francisco Menendez, en Octubre.

Invitados tod@s a formar parte, ya que de eso se trata, empezar e ir caminando paso a paso en los progresos.