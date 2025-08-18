«Los argentinos tenemos la obligación de respetar los valores, el compromiso y la vida que hombres como San Martín le dieron a nuestra patria”

Así lo expresó el intendente municipal, Alberto Gelené en el acto centralizado por el 175º aniversario del fallecimiento del Gral. San Martín, el domingo 17 de agosto frente al busto que recuerda al padre de la patria en la esquina de las Av. Rivadavia y San Martín.

Estuvieron presentes las banderas de ceremonia de escuelas, instituciones deportivas, de bien público, y concejales y autoridades locales.

Luego del arrio a media asta de la insignia nacional en el mástil central, se entonaron las estrofas del himno, se colocó una ofrenda floral al pie del monumento al libertador y se hizo una invocación religiosa. La inspectora jefa distrital, Marcela Ferrari rindió homenaje con palabras que recordaron a San Marín. “Nuestro prócer fue un hombre que luchó y creyó en la libertad de los pueblos por encima de cualquier interés personal. Los invito a pensar qué es la libertad para nosotros: ¿igualdad de oportunidades, derechos, respeto por los pensamientos diversos? Libertad no es solo política, es soberanía, de un pueblo pensante con oportunidades”.

También el intendente municipal, Alberto Gelené homenajeó al Gral. San Martín citándolo y reafirmando las ideas libertadoras que pregonaba. “Esa patria por la cual nos comprometemos, la tenemos que tener siempre presente en cada una de nuestras acciones. Pensar a la patria y vivirla, es algo fundamental en nuestras vidas”.

En otro párrafo expresó: “No podemos pensar y decir cualquier cosa porque tengamos una investidura o una representación sin pensar y recordar la vida, la obra y el compromiso de nuestros patriotas. No es así nomas que Argentina libre, soberana e independiente con la sangre derramada con el compromiso puede alinearse con cualquiera en cualquier momento y por solo un interés económico… Los argentinos tenemos la obligación de respetar los valores, la decisión, el compromiso y la vida que hombres como San Martin le dieron a nuestra patria”.

Para finalizar el acto, Coqui Sondón junto a Guillermo Ortiz con sus guitarras, interpretaron algunas canciones.

Audio Marcela Ferrari

Audio Alberto Gelene