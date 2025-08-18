6ª Exposición Nacional de Aves De Raza: Néstor Ferreyra y otros florenses obtuvieron premios

El productor avícola florense Nestor Ferreyra obtuvo el premio mayor, » 1er. Premio, campeón, gran campeón y mejor ejemplar de la muestra» en La 6ª Exposición Nacional de Aves De Raza, Conejos y Afines, sede Ayacucho 2025. El Centro Avicola Las Flores, integrante de La Comision Avícola Del Sur Del Salado, informa que asimismo obtuvo 10 premios menores. El socio Guillermo Fea, obtuvo 9 premiaciones, mientras que el socio Pucci Luis Guillermo fue galardonado con 2 grandes campeones y 11 distinciones menores, dicha exposición se llevó a cabo en el predio de La Fiesta Nacional Del Ternero y Dia de La Yerra, donde participaron 655 ejemplares de gallinas, conejos y palomas, provenientes de 6 provincias, 115 expositores, desplegaron en la Ciudad de Ayacucho sus mejores ejemplares, 9y 40 razas de gallinas distintas y 72 variedades de color, engalanaron del 11 al 17 de Agosto pasado la ciudad Bonaerense, dentro de esta importante muestra, se desarrollo un concurso de fotografia, resultando ganador en 1er. Puesto y 3ro,