SUMATE A LA CAMPAÑA “INFANCIAS COMPARTIDAS – UN ÁLBUM COLECTIVO DE MEMORIAS” CON FOTOS DE TU NIÑEZ

Las fotografías de la infancia son más que imágenes: son fragmentos de historia, escenas que nos hablan de los juegos, los afectos, los paisajes y las costumbres que nos formaron. En ellas late la memoria de una comunidad, porque cada infancia es también parte de la historia colectiva.

En el marco del Día del Niño, la Dirección de Museos y Archivo de la Municipalidad de Las Flores invita a vecinos y vecinas a sumarse a la campaña Infancias Compartidas. Queremos recuperar y poner en valor esas imágenes familiares que, con el paso del tiempo, se vuelven testigos de nuestras formas de vivir, crecer y compartir.

Podés enviar una o varias fotos de tu niñez, con tu nombre y una breve descripción. Las fotografías recibidas serán compartidas en las redes sociales de Museos y Archivo Las Flores y se incorporarán al Archivo de la Memoria Visual de Las Flores, para preservar este valioso registro como parte del patrimonio comunitario.

Las imágenes se recibirán a través del formulario en línea y, durante agosto, una selección será publicada en nuestras redes.

Sumate y ayudanos a conservar, compartir y celebrar las infancias que fuimos.

Para participar, completá el formulario en https://lasflores.gob.ar/museo-y-archivos-infancias-compartidas/

Para consultas comunicate por WhatsApp al 2244 506981.