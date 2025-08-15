Cambios en el padrón: consultá dónde votas para las elecciones provinciales

La Justicia Electoral oficializó el padrón electoral con modificaciones en el «80% de los centros de votación».

A semanas de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, muchos ciudadanos comenzaron a revisar el padrón electoral y se encontraron con la sorpresa de que fueron reasignados a nuevas escuelas para la votación. Estos cambios, que afectan a una porción significativa del electorado, despertó reclamos del Gobierno bonaerense y aclaraciones por parte de la Justicia Electoral.

El juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, explicó que el motivo principal de la reestructuración fue el cierre de numerosas escuelas privadas utilizadas como centros de votación.

Elecciones 2025: cómo consultar dónde voto en la provincia de Buenos Aires

El trámite para consultar el lugar de votación es gratuito, online y muy sencillo. Se realiza a través del sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral o de la Junta Electoral bonaerense: https://padron.gba.gob.ar/

Pasos para consultar el padrón:

Ingresar el número de Documento Nacional de Identidad (DNI) .

. Seleccionar el género tal como figura en el documento.

Completar el código de validación que solicita el sistema.

Hacer clic en “Consultar”.

El sistema arrojará los datos necesarios para la votación: establecimiento, número de mesa y número de orden.

En el partido de Las Flores son 22 los establecimientos educativos habilitados, escuelas primarias, secundarias, jardín de infantes y un club. Cabe aclarar que en el padrón hay algunos errores en las direcciones de las escuelas.

A continuación dejamos la nómina de los establecimientos con sus respectivas direcciones (la cantidad de mesas no ha sido informada aún, pero se estima que serán alrededor de 71 como en la elección anterior):

Zona urbana:

EP 3: Carmen 465

EP 2: Abel Guaresti y Carramasa

EP 8: Avellaneda 298

EP 21: Av. Rivadavia y Carmen

Inst. San Miguel: 9 de Julio 380

Dante Alighieri: 25 de Mayo 580

EP 1: Harosteguy 440

EP 10: Las Heras 330

ES 1 (Escuela Media): Carmen 766

Jardin de Infantes 901: Las Heras 4 (esquina Independencia)

EST 1 (Escuela Técnica): Avellaneda 687

EP 43/ES 2 (Escuela Normal): Las Heras 577

EP 22: Islas Malvinas y Ruta 3

Escuela 18: Avellaneda 888 (esquina Bdo. De Irigoyen)

EP 4: Avellaneda 1366 (mesa extranjeros)

Zona rural:

EP 3: El Trigo

EP 6: Harosteguy

EP 9: Rosas

Club Union Deportiva: Pardo

EP 15: El Gualicho

EP 5: Vilela

EP 25: Boerr

Por qué cambiaron el padrón electoral en la provincia de Buenos Aires

El juez Ramos Padilla detalló que los cambios responden principalmente a un relevamiento de 19.000 establecimientos educativos realizado luego de las elecciones presidenciales de 2023. “Se verificó que muchas escuelas de gestión privada dejaron de funcionar”, explicó, y aseguró que eso obligó a rediseñar la distribución de centros de votación.

Ante esta situación, la Justicia Electoral bonaerense sumó al menos 500 nuevas unidades de comicios. “La mayoría de ellas son escuelas, y hasta se incluyeron jardines de infantes que reúnen los requisitos que demanda una jornada electoral”, explicó el juez. Además, enfatizó en que el objetivo fue garantizar la accesibilidad y evitar largos desplazamientos para los votantes.

“Puede ocurrir que la persona vote en una escuela un poco más lejos, pero lo más probable es que la gran mayoría vote en un lugar más cercano o más accesible”, afirmó Ramos Padilla. En paralelo, aseguró que el reordenamiento y el cambio de los centros de votación también tuvieron que ver con la depuración del padrón electoral: “Ya no hay fallecidos ni personas que viven en otras provincias”, señaló.

Según relató, desde el 11 de diciembre de 2023 se coordinó un trabajo con los 135 municipios, la Dirección General de Escuelas, el Renaper y las autoridades escolares para estudiar las legislativas 2025. “Fue producto de un trabajo mancomunado”, destacó el juez, “que también garantizó que las 45.000 mesas de votación abrirán puntualmente a las 8 y cerrarán a las 18 horas”.

Quiénes están obligados a votar en las elecciones legislativas

El voto es obligatorio para todos los ciudadanos entre 18 y 70 años. Tanto en elecciones nacionales como provinciales, quienes no asistan sin una justificación válida pueden ser sancionados con multas y restricciones para realizar trámites públicos.

En cambio, los jóvenes de 16 y 17 años, así como las personas mayores de 70, tienen el derecho de votar, pero no están legalmente obligados. Esto significa que su participación es voluntaria y no serán sancionados si deciden no concurrir.