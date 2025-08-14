Hoy sesión en el Concejo Deliberante

Hoy jueves 14 de agosto se realizará una nueva sesión ordinaria en el Concejo Deliberante, a las 19.00 hs

en el Salón de Sesiones Oscar Alende del HCD a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Izamiento de la Enseña Nacional

2. Homenajes.

3. Reconocimiento Liga de Futbol en su 90° Aniversario.

4. Acta 1765.

Comunicaciones del Ejecutivo

5. Expte DE (LLA 131), resp. Com 20 (implementación prog. Crédito para emprendedores)

Proyecto de Ordenanza

6. Expte TxLF 152, derogación ordenanza 2380/10 (prohibición pesca en laguna).

7. Expte TxLF 158, creación Escuela municipal jóvenes conductores.

Proyectos de Decreto

8. Expte TxLF 159, reconocimiento Milagros Suarez (40 años trayectoria).

Proyectos de Comunicación

9. Expte LLA 154, informe varios puntos en relación a la pauta publicitaria.

Proyectos de Resolución

10. Expte AJ 157, obras mantenimiento en plaza Soldados de Malvinas

11. Expte AJ 155, señalización, iluminación y mejoramiento Av. Independencia (ingreso a la ciudad).

12. Expte AJ 156, incorporación a presupuesto 2026 obra pavimentación Av. Independencia hasta Carramasa y desde Carramasa a Peron.

13. Expte LLA 153, colocación cestos basura sector playon pista patinaje

Despachos de Comisiones

Comisión Plenaria

14. Expte V 150, P decreto, problemática servicio TDA

15. Expte V 134, P resolución, reductores velocidad en paraje Rosas.

16. Expte DE 149, P ord, convenio implementación Diplomatura puesta escénica de las danzas.

Comisión Legislación y Reglamentación

17. Expte varios, P resolución, solicitud reductores velocidad en diferentes sectores de la ciudad.