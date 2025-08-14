La Dirección de Bromatología informa a la población en general que se encuentra abierta la inscripción al Curso Gratuito de Manipulación de Alimentos – modalidad virtual, que se realizará los días 1, 3 y 5 de septiembre de 14 a 15.30 horas.

El curso consiste en 3 clases con asistencia obligatoria. Los requisitos necesarios para poder realizar el curso es contar con la aplicación ZOOM descargada en el celular o computadora y acceso a Internet. En caso de no contar con los medios puede realizarlo de manera presencial en la Secretaría de Educación ubicada en Alem y Gral Paz, 1° piso.

Según lo establece el Art. 21 del Código Alimentario Argentino, el mencionado curso es obligatorio para toda persona que realice actividades por la cual esté o pudiera estar en contacto con alimentos, en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten y/o comercialicen alimentos o sus materias primas. El objetivo del mismo es dar a conocer los conceptos y principios generales de higiene a lo largo de la cadena alimentaria.

Los interesados pueden inscribirse a través de la página web del área: https://lasflores.gob.ar/tramites/manipulaciondealimentos/; por correo electrónico a bromatologia@lasflores.gob.ar indicando los siguientes datos: Nombre completo, DNI, Nº de tel., localidad y correo electrónico o por vía telefónica a la Dirección de Bromatología al 442236 de lunes a viernes de 6 a 14 horas.