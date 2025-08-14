Con anuncios, entrega de equipamiento y una ambulancia se inauguró el CAPS «Dr. Héctor Muñiz»

Esta mañana se inauguró el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en el barrio 25 de Mayo. Estuvo presente el Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak acompañado por otros funcionarios provinciales y autoridades municipales encabezados por el intendente municipal, ingeniero Alberto Gelené.

Previa recorrida por el interior del lugar, el ministro pudo observar cada consultorio y espacio destinado a la atención de salud que comenzará a funcionar el próximo lunes 18.

Con la presencia de familiares del Dr. Muñiz –nombre impuesto al nuevo CAPS- se descubrió una placa homenaje en el hall de ingreso con la inscripción: “Dr. Héctor Muñiz. En reconocimiento a su labor, vocación y compromiso con la salud de los vecinos de Las Flores”. Seguidamente en las puertas del lugar se descubrió otra placa con el nombre del CAPS, y de las autoridades provinciales (gobernador Axel Kicillok, ministro de salud, Nicolás Kreplak y de obras públicas, Gabriel Katopodis) y municipal (intendente Gelené). Se realizó la bendición por parte del cura párroco, Eduardo Campion, y se hizo el corte de cinta.

El intendente Gelené expresó: “es un orgullo poder estar hoy juntos con la comunidad, instituciones, poner este hito tan importante en nuestra ciudad. Tambien quiero agradecer a la decisión del gobernador Axel Kicillof y al ministro por este proyecto, que hoy se suma a todo el trabajo de salud, en este lugar estratégico, que en los últimos años se ha desarrollado con el primer consorcio, la av. Independencia que conecta con la ciudad, las obras de alivio y que junto al barrio de 72 viviendas –próximas a inaugurarse- hacen una gran transformación de este lugar asi como en toda la ciudad”.

Por su parte el Ministro Kreplak manifestó su alegría de poder inaugurar un nuevo centro de salud en la provincia. “Son 500m2, adentro tiene 5 consultorios, más uno de odontología. Esta con el equipamiento necesario, una zona de observación o de guardia, es decir hay tecnología, equipamiento, además tiene un zoom, podría ser un espacio de acción comunitaria. Y con computadoras e historia clínica digital, algo en lo que venimos trabajando hace tiempo”.

Como indicó el ministro este es el centro 193 que se inaugura en la gestión de Kicillof, “porque creemos que hay que trabajar en la atención primaria de la salud”, dijo. “Y con la ambulancia 385 que entregamos acá para que tengan para los traslados. Hay que invertir preventivamente, hay que trabajar, el gobierno nacional no compró una sola ambulancia, no construyó nada en el país”. Apuntando a la campaña electoral, invitó a los vecinos a votar, “la sociedad tiene que elegir entre salud, soberanía….o nada. Mientras nosotros seguimos haciendo, esto no es lo que está pasando en el resto del país, se entenderá la diferencia?”.

Entrega de ambulancia y anuncios

Previo a la inauguración del CAPS, el ministro de salud se trasladó junto a las autoridades locales al barrio 72 viviendas, contiguo al centro sanitario. Allí recorrieron parte del complejo habitacional con el cual el ministro se quedó sorprendido.

Inmediatamente despues, en el marco de su visita, se hizo entrega de una ambulancia equipada para el Hospital de Las Flores, que, como expresó el director, Dr. Juan Tibiletti, “ya estaba prevista la entrega de la ambulancia”. También, se entregaron materiales y equipamiento tanto para el nuevo CAPS como para el hospital, (computadoras, ecógrafo portátil, entre otros instrumentos).

Por otra parte, el intendente anunció que ya se firmó con el ministro de obras públicas, Gabriel katopodis el convenio para entubar el canal 17 de Octubre por completo: “es una obra que falta para completar los desagües pluviales de la ciudad”.