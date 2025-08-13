“Todos por Las Flores” presentó formalmente a sus candidatos

Bajo el cálido sol del martes por la tarde, el espacio Todos por Las Flores – Fuerza Patria presentó a sus candidatos a concejales y consejeros escolares en la reserva natural del Parque Plaza Montero, frente al cartel de Las Flores.

El lugar fue elegido precisamente por ser el emblema de gestión Gelené, “y el primer sueño cumplido, de hace 20 años atrás”, como citó el mismo intendente.

Con la presencia de familiares, amigos, integrantes del ejecutivo, trabajadores municipales y vecinos simpatizantes el acto reunió a un centenar de personas que escucharon atentamente las palabras de todos los integrantes de la lista.

El presidente del “Todos por Las Flores”, y actual presidente del Concejo Deliberante, profesor Fabian Blanstein fue quien brindó las primeras palabras. “Da mucha emoción la presentación de esta lista y por eso este lugar, que da energía positiva que es lo que todos necesitamos. Ellos no son elegidos al azar, sino porque desde su lugar han hecho muchísimas cosas para estar hoy representándonos”.

Alberto Gelené, intendente municipal, por su parte agradeció el acompañamiento, la presencia y el apoyo de todos. “También no puedo dejar de expresar mi emoción, orgullo y satisfacción por las palabras de cada uno”.

Expresando un fuerte apoyo al gobernador Kicillof y críticas a la gestión nacional, reafirmó su compromiso para con toda la comunidad. “Vecinos acompañemos esta propuesta, esta lista que nos representa, ellos nos van a ayudar con sus ideas, sus proyectos pero también con el apoyo moral y la energía de todos los florenses. Les pido el voto por esta gran lista”.

Para cerrar el acto, el primer candidato a concejal, profesor Fernando Gareca Muñiz, también se manifestó agradecido e hizo hincapié en el gran compromiso que asumieron todos los integrantes de esta lista. “Todos con algo para aportar, sabemos que en equipo tiramos el carro mucho más fácil. Y hoy tenemos esta gran responsabilidad en este momento, de acompañar una gestión que se demuestra con hechos, que están a la vista”.

Reafirmando la necesidad de asistir a votar, “porque es la herramienta que tenemos con la democracia”. Y con el pedido de acompañamiento a los vecinos: “Nosotros le vamos a poner todo el cuerpo a la gestión porque ese es el compromiso que tomamos”.

Fabian Blanstein:

Audios candidatos a consejeros escolares:

Emilio Soria



Maria Laura Gutierrez



Fernando Lamas



Cecilia Sabathie



Esteban Loviso



Maria Rivero



Candidatos a concejales:

Lucia Melendez

Bruno Aschero

Maria Sol Vignasse

Sebastián Casey

Guillermina Suarez

Juan Pablo Falasco

Fermina Silva

Román Caputo

Ariana Pertusi

Audio Alberto Gelené:

Fernando Gareca Muñiz: