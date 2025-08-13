El jueves se inaugura el CAPS «Dr. Héctor Muñiz» en el barrio 25 de Mayo

Este jueves 14 de agosto, con la presencia del ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, se realizará la Inauguración del Centro de Atención Primaria de la Salud “Dr. Héctor Muñiz”.
Se invita a toda la comunidad a ser parte del Acto que será a las 10 horas en el CAPS ubicado en Av. 17 de Octubre y Pasteur.
