Futuros comunicadores: alumnos de 6to. de la Escuela Media Nº1 estuvieron en Play Radios

Hoy nos visitó un grupo de alumnos de 6to año orientación Comunicación de la Escuela Media Nº1. Los chicos que están próximos a egresar, hicieron una recorrida por la radio, conversaron con Flavio Pérez -director del medio y periodista- sobre sus inicios en la profesión, la historia del medio, y los proyectos de algunos de ellos de seguir en el camino de la comunicación y el periodismo.

Como una entrevista al conductor, los alumnos preguntaron y se interiorizaron sobre el mundo radiofónico, y la producción periodística. Expresaron sus inquietudes sobre el armado del programa, toda la programación en general, la relación con el público (los oyentes), los nuevos usos de la tecnología como la inteligencia artificial y las transmisiones por streaming.

Acompañados por la profesora Fabiana Politano, el grupo –segunda promoción con esta orientación- se va interiorizando y preparando para el mundo de la comunicación y por qué no, en un futuro compartiremos charlas con alguno de ellos siendo un profesional en el tema.