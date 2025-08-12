CHARLA INFORMATIVA Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE LA UNIVERSIDAD ARTURO JAURETCHE

La Secretaría de Educación invita a la comunidad a la charla informativa de la Diplomatura de Vinculación en Comunicación y Comercialización de proyectos productivos, que se realizará hoy martes 12 de agosto a las 18 horas en el Salón Rojo Municipal.

En el mismo encuentro se entregarán los certificados de finalización de la Diplomatura en Producción de Hortalizas, dictada en nuestra ciudad durante el primer cuatrimestre del año. Ambas propuestas educativas dependen de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, desarrolladas a través del Programa Puentes, el cual genera igualdad de oportunidades en el acceso a la educación universitaria en toda la provincia de Buenos Aires.