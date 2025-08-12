Ariana Pertusi: «Todos tenemos que comprometernos e ir a votar…»

Así lo expresó Ariana Pertusi, candidata a concejal en segundo lugar por el espacio Todos por Las Flores en Fuerza Patria.

Acompañando la gestión de Alberto Gelené desde el 2003, militando y apoyando las políticas públicas de su partido político, Ariana pasó por el poder legislativo como secretaria del Concejo Deliberante durante 4 años y desde hace dos, está en el equipo ejecutivo municipal como Directora de Adultos Mayores. “Tuve la posibilidad gracias a Fabian Blanstein y a Alberto Gelené ahora de estar a cargo de la Dirección de Adultos”, manifestó.

Hoy con esta gran expectativa por la candidatura como concejal, Ariana manifestó tener el conocimiento técnico y saber de todo el manejo interno del concejo por la experiencia previa como secretaria. “Me siento totalmente capaz de ser concejal”, agregó. Y justamente en ese lugar que puede llegar a ocupar desde diciembre, la candidata comentó que hay mucho por cambiar del microclima que se genera en el recinto. “El mundo está afuera, en la calle, en el contacto con el vecino. Yo quiero que el concejo salga a la calle, que sea cercano al vecino para que se sienta acompañado y representado”. Por lo cual lo primero que hará –según dijo- “va a ser proponerle a todo mi equipo, un bloque de concejales en la calle, en los barrios, en las instituciones, escuchando al vecino, al comerciante, al que necesita. Salir a la calle, ver cuales son las preocupaciones, las inquietudes”.

En estas elecciones de medio término, se eligen a concejales y consejeros escolares, quienes tienen la función de pensar, idear y realizar proyectos que se convertirán en ordenanzas. Como explicó Ariana Pertusi: “Mas allá que no tenemos poder de ejecutar, mi función es crear un proyecto para que se apruebe y se puede ejecutar después”. En este sentido una de las ideas ya planteadas por la candidata y que será uno de los primeros proyectos a presentar se trata de viviendas para adultos mayores: “ya existe en Tapalqué y estaría muy bueno replicarlo acá. Haremos todo lo posible por presentarlo y que se pueda hacer después”.

Lejos de ser una candidatura testimonial, Ariana Pertusi reitera que asumirá si le toca ser elegida y lo hará con compromiso. “Lo que pretendo es que todas las personas que estamos en esto, que trabajamos en política, lo podamos hacer con compromiso para mejorar nuestra comunidad, nuestra patria chica, y no porque estemos en partidos distintos no podamos aunar criterios”.

También se refirió a Gareca Muñiz, quien encabeza la lista de candidatos, y con quien Ariana viene trabajando hace tiempo desde distintos lugares: “estamos todos con Gareca es una satisfacción enorme poder acompañarlo”. De la misma manera se refirió a los demás integrantes de la lista, donde hay muchos jóvenes comprometidos y con ganas de trabajar por la comunidad. “De mi parte sí puedo comprometerme a escuchar, a acompañar, a ser el nexo directo con el ejecutivo para llegar a una solución lo más rápido posible en lo que sea necesario. Prometo estar al lado de la comunidad y hacer lo mejor posible para hacer una ciudad más linda”, dijo.

Finalmente invitó a la presentación oficial de la lista que será esta tarde a las 15:30 hs en la reserva natural del Parque Plaza Montero –donde está el cartel de Las Flores- “vamos a pasar un rato, tomar mate después entre todos”. Y dejó un mensaje a la comunidad: “todos tenemos que comprometernos e ir a votar porque es fundamental. Ese voto puede ayudar a cambiar las cosas”.