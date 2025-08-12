AJEDREZ: VICTORIA DE BENJAMÍN BUIRAZ EN LA SEXTA FECHA DEL GRAN PRIX BONAERENSE

Benjamín Buiraz, representando a la Escuela Municipal de Ajedrez, se adjudicó la sexta fecha del Gran Prix del Centro de la Provincial de Buenos Aires, exclusiva para la categoría Sub 8 (14 aficionados), que se llevó a cabo el domingo en el salón principal del CPR de Saladillo.

El evento contó con la participación de 167 ajedrecistas de 18 delegaciones, logrando los siguientes puestos los demás alumnos del profesor Mario Orlando: en Sub 10 (29 inscriptos): 7°) Elson Calzada y 22°) Zahid Beccar, mientras que en Sub 12 (25 ajedrecistas): 19°) Lucas Lerra.

En Sub 15 (44 jugadores): 7°) Gael Benavídez, 10°) Tomás Espíndola, 13°) Juan Ignacio Barreto, 32°) Simón Arce, 37°) Iván Aranda y 40°) Tomás Aguirre.

En Sub 18 (20 anotados): 4°) Tiano Puente, 5°) Bautista Pires y 9°) Maitena Pardo (mejor dama); y en Libres (59 participantes): 34°) Néstor Orlando.

La próxima etapa se disputará el 31 de agosto en la General La Madrid.