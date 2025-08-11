    ULTIMAS NOTICIAS:
    Cultura

    Un cuento antes de dormir: actividad por el 97º aniversario de la Biblioteca Popular 25 de Mayo

    Una noche para volver a ser niños y niñas

    En el marco del 97º aniversario de la Biblioteca Popular 25 de Mayo, se invita a participar de una tarde noche mágica,  donde la lectura en voz alta nos abriga, nos conecta y nos invita a soñar, compartiendo historias, recuerdos y afectos.

    La biblioteca abre sus puertas para recuperar juntos el ritual del cuento antes de dormir, en un espacio cálido, íntimo y para todas las edades.

    Con la participación de:

    Abuelas y Abuelos Cuentacuentos

    Talleres de Literatura infantil, adolescente y adultos

    La invitación es para el martes 12 de agosto a las 19 hs, en la Biblioteca Popular 25 de Mayo, Rivadavia 325.

