Un cuento antes de dormir: actividad por el 97º aniversario de la Biblioteca Popular 25 de Mayo

Una noche para volver a ser niños y niñas

En el marco del 97º aniversario de la Biblioteca Popular 25 de Mayo, se invita a participar de una tarde noche mágica, donde la lectura en voz alta nos abriga, nos conecta y nos invita a soñar, compartiendo historias, recuerdos y afectos.

La biblioteca abre sus puertas para recuperar juntos el ritual del cuento antes de dormir, en un espacio cálido, íntimo y para todas las edades.

Con la participación de:

Abuelas y Abuelos Cuentacuentos

Talleres de Literatura infantil, adolescente y adultos

La invitación es para el martes 12 de agosto a las 19 hs, en la Biblioteca Popular 25 de Mayo, Rivadavia 325.