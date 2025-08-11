Mañana presentación de la lista de Todos por Las Flores

El Espacio Todos por Las Flores anunció la presentación de la lista que competirá en las próximas elecciones legislativas del mes de septiembre.

Bajo el lema «Las Flores nos une», el intendente Alberto Gelené acompañará a los candidatos de la lista, encabezada por Fernando «Gareca» Muñiz, en esta presentación que será el martes 12 de agosto a las 15:30 hs en la Reserva Natural del Parque Plaza Montero.

Martin Boggini, actual secretario de relaciones institucionales y gobierno, integrante del equipo de Todos por Las Flores, también referente y comprometido con el armado y difusión de la lista que se presenta a elecciones el 7 de septiembre, invitó a participar y acompañar mañana la presentación oficial de los candidatos.

«Estamos armando la presentación de mañana en el parque Plaza Montero que es emblema de gestión pero también de toda la ciudad”. Como manifestó Boggini, es una presentación de todos los candidatos “que son los que nos van a representar. Estamos realmente felices porque hemos reunido la experiencia, la juventud y el compromiso sobre todo”.

Como agregó el secretario, si bien en redes ya se han ido presentando y mostrando a cada uno, “Mañana se hará oficialmente, los esperamos a todos, toda la comunidad está invitada”.