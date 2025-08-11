EL AEROCLUB LAS FLORES CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Sres. Asociados: En cumplimiento a lo establecido en los arts. 26 y 28 de nuestro ESTATUTO SOCIAL en vigencia, la COMISIÓN DIRECTIVA DEL AEROCLUB LAS FLORES convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el día sábado 30 de agosto de 2025, a las 15:30 hs, debiendo celebrarse de manera válida con la asistencia señalada en el artículo 28 de nuestro Estatuto Social; en caso de falta de quórum, se los emplaza a 7 días después (6 de septiembre de 2025), en el mismo horario, a la SEGUNDA CONVOCATORIA, la cual será válida con los presentes, en su sede de Ruta Nacional N° 3, km. 193,500, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Consideración y elección de los cargos suplentes de la Comisión Directiva.

2. Designación de DOS (2) asambleístas, para que juntamente con el presidente y el secretario, aprueben y firmen el Acta en representación de la Asamblea.

3. Consideración de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/04/2025.