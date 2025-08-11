Cuenta DNI anunció reintegros duplicados para agosto 2025

En agosto, Cuenta DNI redobla su apuesta en los comercios de cercanía y amplía los sectores incluidos en su beneficio de los viernes. A partir de este mes, ya no se trata solo de alimentos, ahora también se puede ahorrar en pet shops, farmacias, ferreterías, bicicleterías, librerías y más. Una oportunidad ideal para quienes eligen comprar en el barrio y acompañar a los pequeños negocios.