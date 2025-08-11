Cuenta DNI anunció reintegros duplicados para agosto 2025

En agosto, Cuenta DNI redobla su apuesta en los comercios de cercanía y amplía los sectores incluidos en su beneficio de los viernes. A partir de este mes, ya no se trata solo de alimentos, ahora también se puede ahorrar en pet shops, farmacias, ferreterías, bicicleterías, librerías y más. Una oportunidad ideal para quienes eligen comprar en el barrio y acompañar a los pequeños negocios.
Todos los beneficios de Cuenta DNI en agosto 2025
- Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 9 y 23 agosto. El tope de reintegro es de $6.000 por persona (equivale a $17.000 en consumos).
- Ferias y mercados: aprovechá hasta 40% de descuento todos los días. El tope de reintegro es de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).
- Universidades: 40% de descuentos todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. El tope de reintegro es de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).
- Garrafas: accedé hasta un 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. El tope de reintegro es de $12.000 por mes (equivale a $30.000).
- Especial Librerías: 10% de descuento todos los lunes y martes, sin tope de reintegro.
- Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app.