SEMANA DE LA LACTANCIA: CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LOS CAPS

Se realizó en el CAPS Ramón Carrillo una capacitación y conversatorio con personal de salud que se desempeña en los distintos Centros de Atención Primaria de la Salud.

El mismo estuvo a cargo de Sofía Salmon, puericultora y agente de seguimiento de niños en el programa «Mil días, toda la vida», y llevó adelante con el objetivo de transmitir los conocimientos básicos para abordar situaciones que surjan en el periodo de lactancia y así poder acompañar a las madres hasta materializar el turno con el consultorio correspondiente.

Es importante que el personal cuente con las herramientas para acompañar y contener en cada proceso a las personas que se acerca al sistema de salud.

Desde la Secretaría de Salud se recuerda que en el CAPS Ramón Carrillo (Barrio Las Acacias) se encuentra el Consultorio de Lactancia a cargo de la puericultora Agustina Iugovich, cuya atención es los días jueves a las 9:30 horas.