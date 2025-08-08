SAMPIETRO entre buenas propuestas y acciones solidarias

En Sampietro no solo encontrás lo mejor en tecnologia, artículos para el hogar, electrodomésticos y juguetes, también es el lugar donde la solidaridad se hace presente.

Durante el mes de agosto en la sucursal de Las Flores se lleva adelante la campaña «ayudanos a ayudar», allí están recibiendo donaciones de alimentos no perecederos que serán donados al merendero de la capilla Nuestra Señora de Luján que funciona en el barrio 25 de Mayo.

Además, como es el mes de la niñez, si queres regalar, en Sampietro encontrás los mejores precios y medios de pago en gran variedad de artículos para los más chicos: juguetes tradicionales, hamacas, playstation, bicicletas y un montón de opciones más para elegir y llevarte.

Los horarios de atención son de lunes a sábado de 8:30 a 12:30 hs y de 16:30 a 20:30 hs. y el local se encuentra en el centro de la ciudad – San Martín y Harosteguy-. Tambien podes hacer tu consulta o pedido al teléfono 2244-424542 o llamar para hacer una donación y los chicos van a buscarlo.