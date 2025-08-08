RESULTADOS POSITIVOS PARA CANOTAJE LAS FLORES EN LA 2ª FECHA DEL PROVINCIAL DE MEDIO FONDO Y REGATAS PROMOCIONALES

La Secretaría de Deportes y Cultura destaca la participación de Canotaje Las Flores en la segunda fecha del campeonato Provincial de Medio Fondo y Regatas Promocionales, que se llevó a cabo en Campana con la organización de Boat Club y fiscalización de la Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks (Fe.Bo.Ca.K.).

Los resultados alcanzados por nuestros palistas fueron los siguientes:

Tiziano Sosa (Preinfantiles: 3° en K2 con Milo Ricci de Pergamino; 7° en 4,30 m. y 20° en K1).

Mikeas Malcom Maciel (Preinfantiles: 17° en 4,30 m.).

Guillermo Supatto (Menores “B”: 2° en 4,30 m.; 5° en K2 Mixto con Francisca Abrego; 3° en K1 y 1° en K2 con Agustín Sotelo del Club Ribereño de San Pedro).

Francisca Abrego (Menores “A”: 1° en K1 y 4,30 m.; 5° en K2 Mixto con Guillermo Supatto y 7° en K2 con Catalina Goncalvez de Uruguay).

Domingo Scarpitti (Menores “B”: 7° en 4,30 m.; 9° en K1 y 14° en K2 con Ian Gemellini de San Fernando).

Dilan Bátiz (Junior: 16° en K1), Diego Lucha (Master “A”: 6° en K1), Malcom Maciel (Senior: 1° en 4,30 m. promocional), Roberto Sosa: (Master “A”: 1° en 4,30 m. promocional), Cristina Rozycki (Master “ABC”: 2° en 4,30 m. promocional), Vanesa Lorenzo (Master “ABC”: 4° en 4,30 m. promocional) y Florencia Lafage (3°en K2 Mixto mayores de 70 -sumatoria de edades- con Agustín Gini).

La próxima competencia será la primera fecha del campeonato Provincial de Velocidad y Regatas Promocionales, que se desarrollará el sábado 13 y domingo 14 de septiembre en Tandil.