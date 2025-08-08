Fernando Muñiz se reunió con el Subsecretario de Deportes de la Provincia por importantes gestiones para la ciudad

El secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz y el asesor en Políticas Públicas, Emil Gelené, fueron recibidos por el subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Cardozo, con motivo de la gestión de distintas acciones a desarrollarse en nuestro municipio, además de otros ejes de trabajo.

En marco de la reunión, las autoridades avanzaron en la planificación de las actividades que se llevarán a cabo en Las Flores en los próximos meses y también el año que viene.

Además, se pusieron en comun todos los programas deportivos que se brindan a la comunidad florense y resaltaron la importancia de estas propuestas que todos los vecinos tienen la posibilidad de realizar de manera abierta, gratuita y accesible.

En otro orden, también dialogaron sobre cuestiones relacionadas a mejoras en infraestructura y a la organización de eventos con alcance nacional y que significan un fuerte impacto turístico.

Se acordó continuar en esta línea de trabajo conjunta, con el objetivo de seguir fortaleciendo las distintas políticas que mejoren la calidad de vida de nuestros florenses.