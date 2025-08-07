Se realiza en nuestra ciudad el operativo oftalmológico de la Fundación Bapro: «La única ayuda que queda es la de provincia»

Se encuentra en nuestra ciudad el operativo oftalmológico de la fundación Banco Provincia. Como ocurriera hace algunos años con un programa nacional –que no existe más-, en este ocasión es la provincia quien, a través de su Fundación, asiste a los ciudadanos en, este caso, cuestiones de salud, con el colectivo oftalmológico que recorre las ciudades de todo el territorio bonaerense.

En el colectivo instalado desde ayer, se atiende a personas mayores de 14 años, sin cobertura médica –obra social- y que fueron inscriptas previamente en la Sec. de Salud y asignadas con un turno. Luego de la revisión con el oftalmólogo, el paciente se retira con sus anteojos realizados allí mismo, sin costo alguno.

La Directora de Políticas Sanitarias de la Municipalidad de Las Flores, Xenia Forconi, informó que se entregaron 80 turnos para cada día y que aquellos pacientes que requieran algún estudio más específico son derivados con un turno al hospital para su evaluación, así como aquellos casos donde la graduación de los lentes no puedan ser realizados en el momento, se manda al laboratorio y son entregados posteriormente en dos semanas.

Instrumentado en conjunto con la Dirección de salud local, Xenia comentó: “vimos la necesidad desde la Secretaria, una fuerte demanda y nos pusimos en contacto con la fundación que siempre están muy bien predispuestos con nuestro municipio”.

Por otra parte, la Directora manifestó que los planes nacionales de salud se han cortado todos: “lo único que quedó es el programa remediar, y cada vez viene más espaciado y en menor cantidad. Entonces la provincia creó el programa de medicación bonaerense y asiste con eso”, explicó. A esto se le suma el recorte de otros programas como el de salud sexual y reproductiva o la desaparición de instituto nacional del cáncer. “Hoy nos queda la ayuda de provincia nada más”, agregó Forconi. Y como remarcó la funcionaria, el operativo es sin cargo, «pero nada es gratis, estos anteojos se pagan con la plata que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos, y vuelven a la gente con servicios, como este».

Cabe aclarar que las personas que se atenderán sin turno, son aquellas que tengan una orden de hasta 6 meses de antigüedad hecha por un profesional, con la graduación de los lentes que necesita y sin obra social. Pueden acercarse y se les hacen los anteojos en el momento.